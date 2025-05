Sword of the Demon Hunter recensione dei primi episodi | l’erede spirituale di Demon Slayer?

© Movieplayer.it - Sword of the Demon Hunter, recensione dei primi episodi: l’erede spirituale di Demon Slayer? Sword of the Demon Hunter racconta una disarmante storia di vendetta. Tratto da Kijin Gentoshou, nota serie di light novel scritta da Nakanishi Motoo, Sword of the Demon Hunter ha esordito sul circuito televisivo nipponico negli ultimi giorni di marzo 2025 con un episodio speciale della durata di 55 minuti; in Italia, invece, la serie è arrivata con qualche settimana di ritardo grazie a Yamato Video, che come di consueto l'ha subito inserita nella programmazione di ANiME GENERATION, il canale di Amazon Prime Video interamente dedicato all'animazione giapponese. Laddove l'incipit di Sword of the Demon Hunter sembrava quasi promettere un gemello del ben più famoso Demon Slayer, di episodio in episodio . 🔗 Disponibile in esclusiva sul canale ANiME GENERATION di Prime Video,of theracconta una disarmante storia di vendetta. Tratto da Kijin Gentoshou, nota serie di light novel scritta da Nakanishi Motoo,of theha esordito sul circuito televisivo nipponico negli ultimi giorni di marzo 2025 con uno speciale della durata di 55 minuti; in Italia, invece, la serie è arrivata con qualche settimana di ritardo grazie a Yamato Video, che come di consueto l'ha subito inserita nella programmazione di ANiME GENERATION, il canale di Amazon Prime Video interamente dedicato all'animazione giapponese. Laddove l'incipit diof thesembrava quasi promettere un gemello del ben più famoso, dio ino . 🔗 Movieplayer.it

Su altri siti se ne discute

Demon Slayer pubblicizza l'uscita del prossimo film con un conto alla rovescia promozionale - A oltre novanta giorni dall'arrivo del film anime nelle sale giapponesi, l'account social ufficiale di Demon Slayer ha avviato un conto alla rovescia che ha già rivelato un nuovo sguardo al Castello dell'Infinito. È iniziata ufficialmente l'attesa per Demon Slayer: Infinity Castle, il primo atto della trilogia cinematografica che chiuderà l'epopea di Tanjiro, Nezuko e dell'intero Corpo degli Ammazza Demoni. 🔗movieplayer.it

FromSoftware non voleva che Sony pubblicasse Dark Souls perché “delusa” dal trattamento ricevuto con Demon’s Souls - FromSoftware ha deciso di non affidare a Sony la pubblicazione di Dark Souls dopo l’esperienza deludente con Demon’s Souls. Secondo Shuhei Yoshida, ex presidente di SIE Worldwide Studios, il team giapponese rimase scontento del trattamento ricevuto da Sony, che all’epoca non credette nel potenziale del gioco, rifiutandosi di localizzarlo per il mercato occidentale. Questa scelta spinse di conseguenza il celeberrimo team di sviluppo giapponese a cercare un altro partner per il successivo progetto, portando alla storica collaborazione con Bandai Namco. 🔗game-experience.it

Onigoroshi – Demon City, la spiegazione del finale: cosa è successo alla figlia di Sakata? - Onigoroshi – Demon City, la spiegazione del finale: cosa è successo alla figlia di Sakata? Onigoroshi – Demon City di Netflix è un thriller d’azione travolgente che non risparmia nulla in termini di combattimenti cruenti e spettacolari. Tuttavia, gli ultimi momenti del film potrebbero lasciare molti spettatori con domande irrisolte sul destino dei personaggi e sulla risoluzione del caos avvenuto. 🔗cinefilos.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sword of the Demon Hunter, recensione dei primi episodi: l’erede spirituale di Demon Slayer?; Hilcrhyme pubblica il video della ending dell'anime Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentosho; Sword of the Demon Hunter è il Demon Slayer che non ti aspetti; ‘Sword of the Demon Hunter: Kijin Gentosho’ Reveals Several New Cast Members for Future Episodes. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sword of the Demon Hunter, recensione dei primi episodi: l’erede spirituale di Demon Slayer? - Tratto da Kijin Gentoshou, nota serie di light novel scritta da Nakanishi Motoo, Sword of the Demon Hunter ha esordito sul circuito televisivo nipponico negli ultimi giorni di marzo 2025 con un episod ... 🔗msn.com

Sword of the Demon Hunter: L’anime che sta conquistando il Giappone e l’Occidente - "Sword of the Demon Hunter", anime tratto dalla light novel di Nakanishi Motoo, debutta in Giappone a marzo 2025 e arriva in Italia su Amazon Prime Video, esplorando la tragica storia di Jinta e Suzun ... 🔗ecodelcinema.com

Sword Of The Demon Hunter Episode 6: Jinya Pulled Into Alternate Dimension; Recap, Release Date And More - Sword Of The Demon Hunter Episode 6 will see Jinya begin investigating Sadanaga’s vanishing, though this will lead to him getting taken to the different realm. Get the release date and more here. 🔗pinkvilla.com