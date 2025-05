Swim Project Codigoro | sospensione per esequie e attività motoria per le scuole

Swim Project Codigoro dalla sospensione dell'incontro casalingo contro Isocell Orobica per le esequie del Santo Padre Francesco, al progetto di attività motoria "Impariamo giocando a stare insieme" organizzato dall'Istituto Comprensivo di e dal comune di Codigoro. Per rispetto delle esequie del santo Padre è stata rimandata la giornata di campionato serie C contro Isocell Orobica, che non ha visto scendere in vasca la prima squadra di pallanuoto. La domenica dopo invece dopo un minuto di raccoglimento si è giocata la partita del settore giovanile categoria Juniores contro Sportivamente Belluno nella piscina di Codigoro. Partita a senso unico di Belluno, che ha vinto contro Codigoro per 25-3, Codigoro non riesce a tenere il ritmo dei veneti che dominano con i seguenti parziali (8-1, 6-0, 8-1, 3-1), in rete per i padroni di casa Buzzi e con due reti Moretti.

