Svolta nel futuro di Conceiçao resta in Serie A | svelato dove

Conceiçao potrebbe essere l'allenatore più titolato del Milan dal 2008 ad oggi. Vincendo la Coppa Italia il prossimo 14 maggio contro il Bologna, infatti, il portoghese potrebbe togliersi questa piccola soddisfazione che potrebbe avere un peso specifico sul suo futuro. Stando a un recente annuncio, infatti, Conceiçao potrebbe continuare ad allenare in Serie A anche nella prossima stagione, dato che un'eventuale vittoria a Roma gli restituirebbe difatti quella credibilità che forse ha un po' perso nel corso di questi sei mesi tra scelte sbagliate, risultati negativi e uscite molto spesso infelici. Svolta nel futuro di Sergio Conceiçao (LaPresse) – calciomercato.it Conceiçao resta in Serie A: l'annuncio cambia tutto Il Milan sperava che con Sergio Conceiçao si potesse raddrizzare in qualche modo la stagione, ma il portoghese non è riuscito ad avere l'impatto che avrebbe desiderato, vuoi per le condizioni nelle quali si è ritrovato a lavorare, vuoi anche per demeriti suoi.

Conceicao Juve, svolta a sorpresa nel futuro del portoghese: riscatto dal Porto ora non più così scontato! Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve, svolta a sorpresa nel futuro del portoghese: riscatto dal Porto ora non più così scontato! Cosa può succedere nel corso dell’estate Non è più così cosa scontata il riscatto da parte del calciomercato Juve di Francisco Conceicao. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche i motivi di questa sorprendente svolta. Per strappare l’esterno al Porto servirebbe un esborso da circa 30 milioni di euro, possibile solo con il pass della Champions League e con i relativi premi Uefa. 🔗juventusnews24.com

Conceicao Juventus, l’avventura di Chico in bianconero è già finita? Futuro quasi segnato: resta solo questa speranza - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juventus, l’avventura di Chico in bianconero è già finita? Gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno portoghese Tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Ma non solo. Il futuro di Conceicao alla Juve sembrava scritto dopo i primi grandi mesi a Torino ma adesso sono sorti dei dubbi sull’esterno bianconero. Nell’ultimo periodo con Thiago Motta, l’esterno era scontento ma adesso le cose potrebbero cambiare con Tudor. 🔗juventusnews24.com

Conceicao Juve, svolta nel futuro del portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve, svolta nel futuro del portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere nel corso della prossima estate Tuttosport oggi in edicola è tornato a parlare della situazione relativa al futuro di Francisco Conceicao, esterno che il calciomercato Juve ha prelevato in prestito secco dal Porto la scorsa estate. Stando a quanto si apprende il portoghese non avrebbe alcuna intenzione di tornare a vestire la maglia dei Dragoes dopo la frattura consumata la scorsa estate. 🔗juventusnews24.com

