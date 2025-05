Svolta alla Zoffoli Metalli ripristinata l’attività aziendale e dissequestrati i beni

© Ilrestodelcarlino.it - Svolta alla Zoffoli Metalli, ripristinata l’attività aziendale e dissequestrati i beni beni aziendali per un totale di 92milioni di euro, arriva il colpo di scena per la Zoffoli Metalli, azienda di punta nel settore del recupero e riciclo di Metalli con due stabilimenti a Ferrara e Gambettola.Il tribunale di Milano ha dato ragione alla Zoffoli Metalli ripristinando la piena attività aziendale e disponendo il dissequestro dei beni confiscati. Parte dei beni della Zoffoli Metalli erano stati sequestrati a inizio aprile in seguito a una maxi-operazione della guardia di finanza di Trieste contro il traffico illecito di rifiuti, che aveva toccato le province di Milano, Monza-Brianza, Napoli, Ferrara e Forlì-Cesena. Gli avvocati Marco Linguerri, Silvia Fasolin e Alessandro Sintucci hanno impugnato il provvedimento di sequestro. 🔗 Dopo una maxi-operazione della guardia di finanza contro il traffico illecito di rifiuti che aveva coinvolto quattro province e portato al sequestro diaziendali per un totale di 92milioni di euro, arriva il colpo di scena per la, azienda di punta nel settore del recupero e riciclo dicon due stabilimenti a Ferrara e Gambettola.Il tribunale di Milano ha dato ragioneripristinando la piena attivitàe disponendo il dissequestro deiconfiscati. Parte deidellaerano stati sequestrati a inizio aprile in seguito a una maxi-operazione della guardia di finanza di Trieste contro il traffico illecito di rifiuti, che aveva toccato le province di Milano, Monza-Brianza, Napoli, Ferrara e Forlì-Cesena. Gli avvocati Marco Linguerri, Silvia Fasolin e Alessandro Sintucci hanno impugnato il provvedimento di sequestro. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tutto dissequestrato dopo il blitz alla Zoffoli Metalli: “Tribunale ci ha dato ragione” - Tutto dissequestrato. A poche settimane dalla maxi-operazione contro il traffico illecito di rifiuti che aveva coinvolto quattro province e portato al sequestro di beni aziendali per un totale di 92 milioni di euro, arriva la svolta per la Zoffoli Metalli srl, azienda di punta nel settore del... 🔗ferraratoday.it

Samson, nuova svolta sui complici: «Aiutato a trasportare il corpo di Ilaria Sula». Non solo la mamma: faro sulla famiglia - Mark Samson non avrebbe agito da solo nell?occultamento del cadavere di Ilaria Sula, la sua ex fidanzata ventiduenne uccisa a coltellate a Roma. Gli investigatori, impegnati nella ricostruzione... 🔗leggo.it

Intesa San Paolo premia la svolta sostenibile di 10 aziende venete, la metà sono padovane - Ha fatto tappa in Veneto “Crescibusiness Progettiamo Sostenibilein Tour”, la nuova edizione del programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione che si sono distinte per avere adottatocriteri ESG, comela riduzione... 🔗padovaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Svolta alla Zoffoli Metalli, ripristinata l’attività aziendale e dissequestrati i beni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Svolta alla Zoffoli Metalli, ripristinata l’attività aziendale e dissequestrati i beni - L’impresa che opera nel settore del recupero e riciclo di metalli era finita nel mirino della guardia di finanza per traffico illecito di rifiuti. 🔗ilrestodelcarlino.it