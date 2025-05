Sventato un furto all' interno di un cantiere edile | i carabinieri bloccano il ladro in fuga

© Cataniatoday.it - Sventato un furto all'interno di un cantiere edile: i carabinieri bloccano il ladro in fuga edile rubato: protagonista di questo furto, Sventato grazie alla prontezza dei carabinieri, è Un 44enne, pluripregiudicato di San Pietro Clarenza, è stato arrestato per furto aggravato dai. 🔗 È stato colto in flagranza di reato mentre cercava di allontanarsi a bordo di un furgone carico di materialerubato: protagonista di questograzie alla prontezza dei, è Un 44enne, pluripregiudicato di San Pietro Clarenza, è stato arrestato peraggravato dai. 🔗 Cataniatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ladri smascherati dalla videosorveglianza: sventato furto in cantiere - OSTUNI - Tentavano di introdursi furtivamente in un cantiere, ma due intrusi con il volto coperto erano stati già rilevati dal sistema di videosorveglianza, che ha mandato in fumo il tentativo di furto. È avvenuto in contrada Palombaro, ad Ostuni, intorno all’1:00 della notte tra il 9 e il 10... 🔗brindisireport.it

Tentano furto di carburante in azienda agricola, colpo sventato dai vigilantes - Tempo di lettura: 2 minuti È fallito il colpo che un gruppo di sei malviventi incappucciati ha tentato di effettuare ai danni di un’azienda agricola a Battipaglia. Nel mirino dei ladri cinque taniche di carburante e alcuni attrezzi dalla struttura: il colpo è saltato grazie all’intervento della vigilanza privata. È successo sabato notte, intorno a mezzanotte e mezza quando la banda con il volto coperto da un passamontagna si è introdotta nell’officina meccanica di un’azienda agricola della zona, squarciando con attrezzi da scasso la serranda esterna, e tentando di rubare quattro taniche di ... 🔗anteprima24.it

Furto all'interno di un B&B in via Roma, ladri rubano bagagli e portafogli degli ospiti - Ennesimo furto in via Roma. Stavolta al centro dell'obiettivo dei ladri un B&B: questa notte ignoti si sarebbero intrufolati all'interno della struttura ricettiva in centro storico spaccando la serratura e portando via bagagli e portafogli di alcuni turisti in vacanza a Palermo. Durante il colpo... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

I Carabinieri sventato un furto in un cantiere edile: arrestato un pregiudicato - L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al costruttore che ha ringraziato i Carabinieri per il tempestivo intervento ... 🔗grandangoloagrigento.it

Furto in cantiere sventato dalla Polizia: in manette un pregiudicato crotonese - È accaduto a Crotone nel pomeriggio di giovedì 14 aprile, quando gli agenti della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti prontamente su segnalazione di un tentato furto in corso all’interno ... 🔗wesud.it

Sventato furto in un cantiere ferroviario - I carabinieri hanno denunciato due giovani, di 24 e 18 anni, mentre cercavano di sottrarre carburante da alcuni mezzi da lavoro. Decisiva la segnalazione di un cittadino ... 🔗spoletonline.com