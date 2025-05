Svelata targa per ricordare il Corriere del Mattino giornale soppresso dal fascismo

Oggi, 3 maggio, si celebra la giornata mondiale per la libertà di stampa indetta dalle Nazioni Unite. Ed il Comune di Verona ha partecipato ricordando il Corriere del Mattino, quotidiano popolare veronese e voce delle opposizioni antifasciste, soppresso dal regime fascista nel 1926.

Napoli, una targa per ricordare Giogiò a piazza Municipio. L’urlo della mamma Daniela: “Non più piazza Municipio, ma Giovanbattista Cutolo” - “Questa non sarà più piazza Municipio, dove è stato ucciso un ragazzo, ma la piazza di Giovanbattista Cutolo, medaglia d’oro al valore civile”. Sono state queste le parole della mamma di Giogiò, Daniela Di Maggio. Oggi, 22 marzo, è stata inaugurata a Napoli una targa in ricordo del giovane musicista ucciso nell’estate del 2023, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e al Prefetto di Napoli Michele di Bari. 🔗dayitalianews.com

Rosina Ferrario, alla stazione M4 di Linate una targa per ricordare la prima aviatrice italiana - Milano, 10 marzo 2025 – Milano celebra Rosina Ferrario, nata nel 1888 e deceduta nel 1957, prima aviatrice italiana ad aver conseguito il brevetto di volo. E lo fa svelando una targa appena superati i tornelli della fermata M4 di Linate, poco prima di entrare in aeroporto, che riporta la scritta: “Pioniera dei cieli milanesi, prima donna in Italia e ottava nel mondo a conseguire il brevetto di pilota di aerei nel 1913”. 🔗ilgiorno.it

Una targa per ricordare la storia di Vicolo Squallore, l'Amministrazione valuta - “La richiesta di installare in vicolo Squallore una targa di carattere storico/informativo, anche in accezione turistica, che richiami la storia del ghetto ebraico modenese, avrebbe valutazione positiva da parte dell’Amministrazione, ma non potrebbe essere compiuta senza il coinvolgimento della... 🔗modenatoday.it

Targa ricorda il ragazzo ucciso. Proteste social - "Vittima dell’odio politico", si legge sul cartello svelato ieri che indica la nuova intitolazione dell’ex piazzale della Stazione: è ... 🔗msn.com

Svelata la targa alla memoria di Renzo Fregoso “Prezioso interprete del nostro dialetto” - Si è tenuta questa mattina la cerimonia di svelamento di una targa in memoria di Renzo Fregoso. Ha svelato la targa ... di questa targa vogliamo ricordare il suo lavoro e l’importanza di ... 🔗msn.com