Supercoppa Serie C Avellino-Padova | le probabili formazioni

Supercoppa di Serie C. L'Avellino di mister Biancolino dovrà sfidare il Padova presso lo Stadio Partenio-Lombardi. Fischio d'inizio alle ore 19. Partita: Avellino-Padova Data: sabato 3 maggio 2025.

Avellino, ritorno al Partenio da campione: festa biancoverde in attesa di Supercoppa e Serie B - Si avvicina il ritorno dell’Avellino al Partenio-Lombardi, questa volta da vincitore del campionato. Dopo aver conquistato la matematica promozione in Serie B battendo il Sorrento a Potenza, davanti a mille tifosi accorsi anche in trasferta, e aver ricevuto l’abbraccio della città al rientro, la... 🔗avellinotoday.it

L'Avellino festeggia, Aiello: "Siamo già al lavoro per la Serie B. Puntiamo a vincere la Supercoppa" - Il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, è intervenuto in conferenza al termine dell'ultima partita di campionato, vinta dai lupi con il risultato di 2-1 contro l'Altamura. Così il diesse biancoverde in sala stampa: "È stata una festa fantastica. È stato emozionante regalare una grande... 🔗avellinotoday.it

Avellino promosso, festa al Partenio. D'Agostino sotto la Curva: "Siete stati la vera forza. Ora la Supercoppa e la Serie B" - L'Avellino supera anche l'Altamura e conquista l'undicesima vittoria consecutiva in campionato, chiudendo in grande stile un percorso che ha regalato la promozione in Serie B. Angelo Antonio D'Agostino, presidente biancoverde, ha così commentato durante la festa sotto la Curva: "Siete fantastici... 🔗today.it

