Supercoppa Italiana sarà in Arabia Saudita ma senza l’Inter? La posizione del club nerazzurro

© Internews24.com - Supercoppa Italiana, sarà in Arabia Saudita, ma senza l’Inter? La posizione del club nerazzurro Supercoppa Italiana, sarà in Arabia Saudita, ma senza l’Inter? La posizione del club nerazzurro sulla rassegna in programma la prossima stagioneQuasi confermata la possibilità di giocare la prossima edizione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita con il format a quattro squadre. Come riportato dal Corriere della Sera però, l’Inter non ha dato il suo ok, ma anzi riserva di confermare la partecipazione alla rassegna. Ecco i dettagli:La Supercoppa Italiana torna in Arabia Saudita, ma l’#Inter ha fatto sapere che si riserva di confermare la partecipazione. A dicembre potrebbe anche avere l’Intercontinentale e i nerazzurri denunciano il calendario troppo affollato di partite. La Lega ha preso atto, ma in caso. pic.twitter.com4wLIIDVky9— Giovanni Capuano (@capuanogio) May 3, 2025 I DETTAGLI- «La Supercoppa Italiana torna in Arabia Saudita, ma l’#Inter ha fatto sapere che si riserva di confermare la partecipazione. 🔗 in, ma? Ladelsulla rassegna in programma la prossima stagioneQuasi confermata la possibilità di giocare la prossima edizione dellaincon il format a quattro squadre. Come riportato dal Corriere della Sera però,non ha dato il suo ok, ma anzi riserva di confermare la partecipazione alla rassegna. Ecco i dettagli:Latorna in, ma l’#Inter ha fatto sapere che si riserva di confermare la partecipazione. A dicembre potrebbe anche averecontinentale e i nerazzurri denunciano il calendario troppo affollato di partite. La Lega ha preso atto, ma in caso. pic.twitter.com4wLIIDVky9— Giovanni Capuano (@capuanogio) May 3, 2025 I DETTAGLI- «Latorna in, ma l’#Inter ha fatto sapere che si riserva di confermare la partecipazione. 🔗 Internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Supercoppa italiana 2025/26: come sarà il format della competizione? Arriva l’annuncio del Presidente Simonelli, tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Supercoppa italiana 2025/26: quale sarà il format della competizione della prossima stagione? Arriva l’annuncio del Presidente Simonelli Tutto confermato: la Supercoppa italiana 2025/26 sarà un format a quattro squadre come in queste ultime due stagioni, con la Juventus che ha preso parte all’ultima edizione venendo eliminata in semifinale dal Milan. Ecco la lettera del Presidente di Lega Simonelli. 🔗juventusnews24.com

Supercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» - di RedazioneSupercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» Le parole del presidente della Lega Serie A Intervenuto in conferenza stampa, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato della Supercoppa Italiana, competizione che in caso di conferma della final four, potrebbe vedere l’Inter tra le protagoniste. SUPERCOPPA ITALIANA IN ARABIA? – «Mancano ancora due giorni alla scadenza, abbiamo già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione è che, viste le quattro squadre che saranno coinvolte – Inter e Napoli per ... 🔗internews24.com

La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: resta il dubbio Arabia Saudita - La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: la decisione è stata presa nell’assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi ma bisogna definire dove si giocherà la competizione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

