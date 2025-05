Supercoppa Italiana in Arabia Inter furiosa | ecco cosa non è andato giù al club

© Internews24.com - Supercoppa Italiana in Arabia, Inter furiosa: ecco cosa non è andato giù al club Supercoppa Italiana ancora in Arabia con le final four: Inter furiosa contro la Lega dopo la decisioneIl Corriere della sera ha fatto il punto sull’Inter e sulla Supercoppa Italiana che tornerà in Arabia. La decisione ha però scatenato l’ira dei nerazzurri: «La qualificazione alla finale di Coppa Italia del Milan ha fugato nel tempo di un amen i dubbi della federazione araba. Dal momento che la squadra rossonera è la più popolare tra i sauditi, non c’è stato bisogno di trattative particolari: la prossima edizione della Supercoppa si giocherà ancora una volta in Arabia con il format a quattro squadre garantendo la cifra complessiva di 23 milioni alla Lega di A».«Problema: nel corso dell’assemblea che si è svolta in videoconferenza il legale nerazzurro, l’avvocato Angelo Capellini, ha fatto presente che l’Inter si riserva di partecipare alla manifestazione in cui gareggiano oltre al Milan anche il Napoli e il Bologna. 🔗 ancora incon le final four:contro la Lega dopo la decisioneIl Corriere della sera ha fatto il punto sull’e sullache tornerà in. La decisione ha però scatenato l’ira dei nerazzurri: «La qualificazione alla finale di Coppa Italia del Milan ha fugato nel tempo di un amen i dubbi della federazione araba. Dal momento che la squadra rossonera è la più popolare tra i sauditi, non c’è stato bisogno di trattative particolari: la prossima edizione dellasi giocherà ancora una volta incon il format a quattro squadre garantendo la cifra complessiva di 23 milioni alla Lega di A».«Problema: nel corso dell’assemblea che si è svolta in videoconferenza il legale nerazzurro, l’avvocato Angelo Capellini, ha fatto presente che l’si riserva di partecipare alla manifestazione in cui gareggiano oltre al Milan anche il Napoli e il Bologna. 🔗 Internews24.com

Supercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» - di RedazioneSupercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» Le parole del presidente della Lega Serie A Intervenuto in conferenza stampa, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato della Supercoppa Italiana, competizione che in caso di conferma della final four, potrebbe vedere l’Inter tra le protagoniste. SUPERCOPPA ITALIANA IN ARABIA? – «Mancano ancora due giorni alla scadenza, abbiamo già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione è che, viste le quattro squadre che saranno coinvolte – Inter e Napoli per ... 🔗internews24.com

Supercoppa Italiana Inter, confermato il format a 4 in Arabia Saudita? Spunta un clamoroso scenario - di RedazioneSupercoppa Italiana Inter, confermato il formata a 4 in Arabia Saudita? Spunta un clamoroso scenario sulla competizione Come riferito da Tuttosport, essendo stato confermato qualche settimana fa il format a 4 squadre anche per la Supercoppa Italiana della prossima stagione, l’Inter, dovrebbe essere quasi sicuramente qualificata in caso di Scudetto o secondo posto in campionato. Tuttavia ci sono ancora un paio di nodi da sciogliere: l’Arabia Saudita, che può ospitare da contratto ancora 2 delle prossime 4 edizioni, deve ancora ufficializzare la decisione anche se la presenza ... 🔗internews24.com

Supercoppa Italiana, sarà in Arabia Saudita, ma senza l’Inter? La posizione del club nerazzurro - di RedazioneSupercoppa Italiana, sarà in Arabia Saudita, ma senza l’Inter? La posizione del club nerazzurro sulla rassegna in programma la prossima stagione Quasi confermata la possibilità di giocare la prossima edizione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita con il format a quattro squadre. Come riportato dal Corriere della Sera però, l’Inter non ha dato il suo ok, ma anzi riserva di confermare la partecipazione alla rassegna. 🔗internews24.com

Supercoppa in Arabia, l’Inter vuol rinunciare a partecipare: il retroscena e la reazione della Lega - La Supercoppa va in Arabia ma l'Inter non vorrebbe inseguirla. I nerazzurri valutano la rinuncia a partecipare, in attesa di capire cosa accadrà con la Champions League. La reazione della Lega ... 🔗sport.virgilio.it

Supercoppa in Arabia, l'Inter valuta di non partecipare: rischia una sanzione - Il club nerazzurro ha manifestato un certo disappunto dalla scelta di organizzare il torneo ancora nel paese medio-orientale e con la formula Final Four. 🔗msn.com

Supercoppa in Arabia, l'Inter minaccia di non partecipare: i dettagli - Per il terzo anno consecutivo dovrebbe disputarsi la final four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Una formula che riempirebbe di soldi la Lega e le quattro partecipanti: "La qualificazione all ... 🔗msn.com