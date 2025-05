Supercoppa Italiana ancora l’Arabia Saudita | Milan ci sarà Inter perplessa

© Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana, ancora l’Arabia Saudita: Milan ci sarà, Inter perplessa Supercoppa Italiana si disputerà in Arabia Saudita 🔗Pianetamilan.it La Lega di Serie A ha ufficializzato: anche la prossima edizione dellasi disputerà in Arabia

Su altri siti se ne discute

Supercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» - di RedazioneSupercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» Le parole del presidente della Lega Serie A Intervenuto in conferenza stampa, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato della Supercoppa Italiana, competizione che in caso di conferma della final four, potrebbe vedere l’Inter tra le protagoniste. SUPERCOPPA ITALIANA IN ARABIA? – «Mancano ancora due giorni alla scadenza, abbiamo già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione è che, viste le quattro squadre che saranno coinvolte – Inter e Napoli per ... 🔗internews24.com

La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: resta il dubbio Arabia Saudita - La Supercoppa Italiana avrà il format Final Four anche nel 2025/2026: la decisione è stata presa nell’assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi ma bisogna definire dove si giocherà la competizione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

In Arabia Saudita la prossima edizione della Supercoppa italiana - La Supercoppa italiana tornerà nuovamente in Arabia Saudita anche per la prossima edizione. Lo ha confermato la Lega Serie A, dopo l’assemblea odierna svolta in videoconferenza. In particolare, infatti, l’ad Luigi De Siervo «ha confermato di aver ricevuto la conferma di interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre»,. 🔗feedpress.me

Su questo argomento da altre fonti

Anche la Supercoppa Italiana 2026 in Arabia Saudita con la Final Four; Supercoppa Italiana 2025/2026: quali squadre disputeranno la competizione?; Supercoppa Italiana: confermata la prossima edizione in Arabia Saudita; Supercoppa italiana ancora in Arabia Saudita: l'annuncio e il format. 🔗Ne parlano su altre fonti

Corriere della Sera - L'Inter non gradisce la Supercoppa in Arabia. Milan, una partita in Australia? - Come è stato ufficializzato nella giornata di ieri, la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita anche nel 2026 e ancora con il format a quattro squadre.. 🔗msn.com

La Supercoppa Italiana confermata in Arabia Saudita anche nel 2026: quali squadre giocheranno - Confermato anche per l'edizione 2026 il format della Supercoppa Italiana, che avrà iscritte quattro squadre di Serie A ... 🔗fanpage.it

Supercoppa italiana, final four 2026 di nuovo in Arabia Saudita a gennaio: la Lega Serie A conferma - Supercoppa italiana ancora in Arabia Saudita: Milan e Bologna qualificate, Napoli e Inter saranno le altre due partecipanti alla final four ... 🔗sport.virgilio.it