Supercoppa Italiana accordo raggiunto e format confermato | partecipanti e montepremi

© Ilgiornale.it - Supercoppa Italiana, accordo raggiunto e format confermato: partecipanti e montepremi Per il terzo anno consecutivo le 4 finaliste si sfideranno a Riad: secondo gli accordi ci sarà almeno un'altra edizione nei prossimi 3 anni in Arabia Saudita 🔗 Ilgiornale.it

Cosa riportano altre fonti

Israele-Hamas, accordo su ostaggi raggiunto: giovedì scambio di 4 rapiti israeliani morti con 602 detenuti palestinesi - L'Egitto supervisionerà l'accordo, lo scambio "simultaneo" concluderà la prima fase dei negoziati Hamas ha annunciato che "è stato raggiunto un accordo" per risolvere il problema del ritardo del rilascio di 602 detenuti palestinesi in cambio di quattro ostaggi israeliani deceduti. Lo scambio, 🔗ilgiornaleditalia.it

Raggiunto accordo per il rinnovo del ccnl autoferrotranvieri con il Mit - Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto ieri al tavolo del Mit durante l'incontro voluto dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi con le associazioni datoriali e le segreterie sindacali nazionali. Sciolte le riserve da parte delle associazioni datoriali, si è ufficializzata l'intesa preliminare per il rinnovo del ccnl autoferrotranvieri, siglata l'11 dicembre scorso. 🔗quotidiano.net

Futuro Roma, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale - In casa Roma, dopo la vittoria di ieri contro il Monza, bisogna segnalare un importante colpo per il suo futuro. Dopo aver battuto giovedì scorso il Porto, staccando così il pass per gli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, la Roma ha vinto anche in campionato. I giallorossi, infatti, hanno travolto ieri allo Stadio Olimpico per 4-0 il Monza guidato da Alessandro Nesta. Futuro Roma, accordo raggiunto: si attende solo l’annuncio ufficiale (LaPresse) tvplay. 🔗tvplay.it

Approfondimenti da altre fonti

Supercoppa Italiana, accordo raggiunto e format confermato: partecipanti e montepremi; STEFANO RICCI E LEGA SERIE A SVELANO IL TRAVEL CASE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA A RIYADH; Stefano Ricci in Arabia Saudita con la Supercoppa Italiana; Firenze protagonista a Ryadh. La custodia della Supercoppa è firmata Stefano Ricci. 🔗Ne parlano su altre fonti

Supercoppa Italiana in Arabia anche nel 2026: 8 milioni di euro al club vincitore - Sarà la terza consecutiva a Riyad, il contratto firmato dalla Lega scade nel 2028 e prevede complessivamente quattro edizioni. Alle già qualificate Milan e Bologna si aggiungeranno le prime due della ... 🔗panorama.it

Quanto vale la Supercoppa Italiana: montepremi e guadagni dei club - Il Ministero dello Sport saudita ha stipulato un accordo con la Lega Serie A per portare la Supercoppa Italiana nel proprio territorio, garantendo un totale di 23 milioni di euro. Di questa cifra ... 🔗msn.com

La supercoppa italiana sarà ancora in arabia saudita con il format a quattro squadre - La supercoppa italiana si giocherà ancora in arabia saudita con il format a quattro squadre, confermato dalla lega serie a e gestito da sela per i prossimi tre anni, rafforzando il calcio italiano all ... 🔗gaeta.it