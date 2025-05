Supercineclub Off L' infanzia di Ivan di Andrej Tarkovskij al Rouge et Noir

© Palermotoday.it - Supercineclub Off, "L'infanzia di Ivan" di Andrej Tarkovskij al Rouge et Noir Supercineclub OFF: “I fantasmi del cappellaio” di Claude Chabrol non verrà proiettato per un problema tecnico e verrà riproposto in una prossima tranche; al suo posto uno dei film più celebri di Andrej Tarkovski, "L'infanzia. 🔗 Cambio di programma al prossimo appuntamento del mercoledì sera con ilOFF: “I fantasmi del cappellaio” di Claude Chabrol non verrà proiettato per un problema tecnico e verrà riproposto in una prossima tranche; al suo posto uno dei film più celebri diTarkovski, "L'. 🔗 Palermotoday.it

