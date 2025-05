Superbike oggi in tv GP Italia 2025 | orari sabato 3 maggio streaming programma Sky e TV8

oggi, sabato 3 maggio, seconda giornata del week end di Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lombardo i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell'ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI Superbike ALLE 11.00 E ALLE 14.00Nicolò Bulega ha suonato la carica nel corso delle prove libere di ieri. Il leader del campionato, in sella alla Ducati ufficiale, ha dimostrato di essere perfettamente a proprio agio col tracciato. Tuttavia, si potrebbero prefigurare un altro duello con il turco Toprak Razgatlioglu, in sella alla BMW. Il campione del mondo in carica non vuol certo arrendersi e darà battaglia.

