Superbike Nicolò Bulega | Vincere in casa è speciale bella lotta contro Razgatlioglu

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega: “Vincere in casa è speciale, bella lotta contro Razgatlioglu” Nicolò Bulega a Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato italiano il pilota emiliano della Ducati Factory ha confermato i favori del pronostico in gara-1 e si è imposto davanti al turco Toprak Razgatlioglu (BMW) e al compagno di squadra, Alvaro Bautista. Una prima manche in cui Bulega ha dovuto fare i conti con un combattivo Toprak.Il campione del mondo in carica ha cercato di rompere il ritmo al centauro nostrano, nella consapevolezza di avere meno passo di Bulega. Un modo per provare innervosirlo e sfruttare la situazione. L’alfiere di Borgo Panigale, però, ha avuto i nervi saldi e a 17 giri dalla fine ha conquistato lo scettro e non l’ha più lasciato.“Vincere qui a Cremona, davanti a questo pubblico, è molto speciale. Voglio fare i miei complimenti a Toprak perché nei primi giri sono stati difficili da gestire, per la sua aggressività. 🔗 Missione compiuta pera Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di. Sul tracciato italiano il pilota emiliano della Ducati Factory ha confermato i favori del pronostico in gara-1 e si è imposto davanti al turco Toprak(BMW) e al compagno di squadra, Alvaro Bautista. Una prima manche in cuiha dovuto fare i conti con un combattivo Toprak.Il campione del mondo in carica ha cercato di rompere il ritmo al centauro nostrano, nella consapevolezza di avere meno passo di. Un modo per provare innervosirlo e sfruttare la situazione. L’alfiere di Borgo Panigale, però, ha avuto i nervi saldi e a 17 giri dalla fine ha conquistato lo scettro e non l’ha più lasciato.“qui a Cremona, davanti a questo pubblico, è molto. Voglio fare i miei complimenti a Toprak perché nei primi giri sono stati difficili da gestire, per la sua aggressività. 🔗 Oasport.it

Superbike, l’Italia deve affidarsi a Nicolò Bulega per sperare di vincere un titolo nei motori nel 2025? - Nicolò Bulega ha cominciato come meglio non avrebbe potuto l’edizione 2025 del Mondiale Superbike. Tre vittorie in altrettante gare a Phillip Island lo hanno lanciato a punteggio pieno in testa alla classifica iridata delle derivate di serie, davanti al compagno di squadra Alvaro Bautista, nonché agli altri ducatisti Andrea Iannone, Danilo Petrucci e Scott Redding. Una partenza roboante, il cui eco è stato amplificato dall’avvio accidentato del Campione del Mondo in carica Toprak Razgatlioglu (secondo nella Gara del sabato, ma poi fuori dalla zona punti nella Sprint Race e in Gara-2). 🔗oasport.it

Superbike, Nicolò Bulega e la consapevolezza di essere il capobranco. Imporrà la legge del più forte? - Il fine settimana del 3-4 maggio proporrà la tappa italiana del Mondiale Superbike. Si correrà a Cremona, dove saranno particolarmente attesi un paio di centauri originari del nostro Paese. In primis, Nicolò Bulega, battistrada della classifica generale con 21 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e 28 su Andrea Locatelli. Un margine che però avrebbe potuto essere ben più ampio se la sua Ducati non avesse deciso di abbandonarlo due volte in quella (per lui) maledetta domenica delle Palme. 🔗oasport.it

Superbike, Nicolò Bulega: è l’anno giusto per la vittoria del Mondiale? - La stagione 2025 di Superbike è cominciata con un segnale forte e chiaro: Nicolò Bulega ha cambiato registro. Dopo il secondo posto del Mondiale dello scorso anno, il pilota emiliano ha confermato quello che si era visto nei test e ha fatto incetta di vittorie a Phillip Island nel GP d’Australia, vincendo entrambe le gare e la Superpole Race. Un Mondiale che ha mostrato subito la grandissima competitività da parte della Ducati, con Bulega in primis che ha dominato la scena ed è sembrato avere un margine a tratti quasi imbarazzante rispetto agli avversari, che sarà da valutare in altri ... 🔗oasport.it

