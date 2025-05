Superbike Nicolò Bulega vince il braccio di ferro con Razgatlioglu e domina gara-1 a Cremona

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega vince il braccio di ferro con Razgatlioglu e domina gara-1 a Cremona Nicolò Bulega ha trionfato in gara-1 del Round di Cremona (Italia), quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato lombardo il pilota italiano della Ducati, dopo aver conquistato la Superpole, ha confermato la propria superiorità nel corso dei 23 giri di questo pomeriggio.Ci ha provato il campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu, a rompere le uova nel paniere a Bulega. Il turco, sulla BMW, con alcune staccate da straccio di licenza, ha tentato di far perdere il ritmo a Bulega, ma il vantaggio di termini di passo è stato tale che a 17 giri dalla conclusione il centauro della Rossa si sia preso la vetta e non l'abbia più lasciata al suo rivale nel campionato.L'emiliano dunque ha ottenuto l'undicesima vittoria in carriera nella categoria e la quinta in questa stagione. "Razga" ha terminato a 2.

