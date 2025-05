Superbike Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Cremona! Razgatlioglu in prima fila

Superpole del Round a Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato lombardo il time-attack ha definito lo schieramento di partenza di gara-1, che prenderà il via alle ore 14.00. Nicolò Bulega ha dato un seguito a quanto si era notato nelle prove libere e ottenuto la p.1 con il nuovo record della pista di 1:27.866, unico a infrangere il muro dell'1:28.All'ultimo tentativo, evitando anche per un soffio il regime di bandiere gialle, l'emiliano sulla sua Ducati ufficiale ha preceduto l'altra Panigale del britannico Sam Lowes di 0.215 e la BMW del turco Toprak Razgatlioglu (+0.293). Un segnale importante in vista di quel che sarà da parte di Bulega nel duello iridato con Toprak. Per il centauro italiano è arrivata la seconda pole stagionale e la sesta in carriera nella categoria (seconda a Cremona, ricordando quanto fatto l'anno scorso).

