Super String | Marco Polo’s Travel to the Multiverse | il manga su Marco Polo in Italia grazie a Star Comics

Marco Polo, protagonista di Super String: Marco Polo's Travel to the Multiverse, una rivisitazione nippo-coreana del famoso avventuriero veneziano, non ne sa molto. Eppure si ritrova coinvolto in un'avventura ai limiti dell'assurdo, che lo porta a viaggiare attraverso dimensioni alternative e a incrociare il suo cammino con personaggi provenienti da altri mondi, e persino da altre opere. Con i disegni della SuperStar del fumetto Boichi e i testi nati dall'estro narrativo di Youn In-wan, Super String: Marco Polo's Travel to the Multiverse è solo un tassello all'interno di un colossale mosaico di storie.Super String, infatti, è il nome dell'universo narrativo ideato dallo studio coreano YLAB, che comprende 18 serie a fumetti, ma anche giochi e film, in cui personaggi, eventi e organizzazioni ricorrono attraverso più opere, creando uno storytelling tanto vasto quanto stratificato e intrigante.

