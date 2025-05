Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami

© Ilgiornaleditalia.it - Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami Miami (USA) - Andrea Kimi Antonelli in pole position nelle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend Sprint stagionale. 1'26"482 il tempo del 18enne bol 🔗 Il giovane pilota italiano della Mercedes mette in fila Piastri e Norris, Ferrari lontane(USA) - Andrea Kimiinpositiondel Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekendstagionale. 1'26"482 il tempo del 18enne bol 🔗 Ilgiornaleditalia.it

F1, GP Miami: Antonelli conquista la pole della sprint, le pagelle delle qualifiche - Kimi Antonelli conquista la pole nelle qualifiche sprint del GP di Miami di F1. Tra le strade della Florida le temperature si alzano rispetto alle prove libere, con il grip che diminuisce. Nelle prime battute della stagione, questo tipo di condizioni hanno favorito le due McLaren. La sessione inizia invece con diverse difficoltà per la Red Bull, che perde uno dei suoi due scudieri nel SQ1. Yuki Tsunoda, infatti, non riesce a superare il taglio, rimanendo escluso dal SQ2. 🔗sportface.it

Griglia di partenza F1, Qualifiche Sprint Miami 2025: Antonelli in pole, McLaren battute! Ferrari sottotono - Oggi, venerdì 2 maggio, sono andate in scena le Sprint Qualifying del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Florida si è dovuto subito entrare in clima time-attack, vista la presenza della Sprint Race, che è andata un po’ a scompaginare le carte nello schedule solito del week end del Circus. Un fine-settimana con delle incognite, considerando il poco tempo a disposizione delle scuderie per trovare la quadra. 🔗oasport.it

Qualifiche Sprint a Miami, Pole per il Nostro Kimi Antonelli!!! - Nelle qualifiche di oggi, valevoli per la Sprint Race di domani, prima posizione per il 18enne italiano: Prima POOOLE, bravo KIMI!! 🔗mondouomo.it

Super pole di Antonelli nelle qualifiche Sprint a Miami - MIAMI (USA) (ITALPRESS) - Andrea Kimi Antonelli in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1 e secondo weekend sprint stagionale. 1'26"482 i ... 🔗msn.com

Antonelli storico, pole position nelle qualifiche Sprint del Gp di Miami! Lontane le Ferrari - Il 18enne emiliano pilota della Mercedes si mette tutti dietro in Florida. Per Leclerc ed Hamilton solamente sesto e settimo tempo ... 🔗corrieredellosport.it

Formula 1, Gp Miami: alle qualifiche sprint pole di Antonelli - Il 18enne italiano della Mercedes precede Piastri e Norris: è la sua prima pole in carriera. Ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Sesto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, ... 🔗tg24.sky.it