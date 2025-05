Suore di clausura in fuga dal convento di Vittorio Veneto scappano altre sei religiose

altre sei Suore hanno lasciato il monastero di clausura di San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto (Treviso), aggiungendosi alle prime cinque allontanatasi dal monastero cistercense martedì. A confermarlo una telefonata della ex badessa (allontanata dal Vaticano il Lunedì di Pasqua per una gestione troppo aperta del monastero), la 41enne brasiliana Aline Pereira . 🔗 (Adnkronos) –seihanno lasciato il monastero didi San Giacomo di Veglia, a(Treviso), aggiungendosi alle prime cinque allontanatasi dal monastero cistercense martedì. A confermarlo una telefonata della ex badessa (allontanata dal Vaticano il Lunedì di Pasqua per una gestione troppo aperta del monastero), la 41enne brasiliana Aline Pereira . 🔗 Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cinque suore in fuga dal convento di clausura per "troppe pressioni" - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso) , per una situazione di «gravi vicissitudini» nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparare in un altro luogo, tenuto segreto. Una delle suore, la più giovane, ha raccontato al Gazzettino di «tensioni insopportabili» cresciute all’interno del convento dopo l’arrivo di una Commissione... 🔗feedpress.me

Italia, suore di clausura in fuga dal convento si rifugiano in un luogo segreto: “Fatti gravissimi lì” - Un fatto insolito ha scosso il mondo della vita monastica italiana: cinque religiose di clausura hanno deciso di lasciare improvvisamente il loro convento, denunciando una situazione diventata insostenibile all’interno della comunità religiosa. Il loro allontanamento, volontario ma sofferto, è stato motivato da ciò che definiscono “gravi vicissitudini” interne che le avrebbero spinte a cercare rifugio altrove. 🔗thesocialpost.it

Suore di clausura in fuga dal convento, badessa destituita e il Vaticano commissaria il monastero - VITTORIO VENETO (TREVISO) - Altro che ?Habemus papam?, ma quale ?Conclave?. La storia da film non è finzione da cinematografo qui a San Giacomo di Veglia. Nel quartiere... 🔗ilgazzettino.it

Su questo argomento da altre fonti

Cinque suore scappano dalla clausura: «Clima insopportabile»; Suore di clausura in fuga, l'ex badessa pronta a sporgere denuncia; Suore in fuga dal convento: salgono a 11 le “scissioniste”; La guerra del convento, salgono a 11 le suore in fuga. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Suore di clausura in fuga, dal convento di Vittorio Veneto scappano altre sei religiose - (Adnkronos) - Altre sei suore hanno lasciato il monastero di clausura di San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto (Treviso), aggiungendosi alle prime cinque allontanatasi dal monastero cistercense mar ... 🔗msn.com

La guerra del convento, salgono a 11 le suore in fuga - Tanto clamore in un luogo di clausura forse non s'era mai visto ne' sentito. Eppure continua a far parlar di sè il monastero cistercense di San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto (Treviso), da qualc ... 🔗ansa.it

Suore in fuga dal convento: salgono a 11 le “scissioniste” - Al posto di madre Aline è stata nominata una nuova abbadessa, Martha Driscoll, 81 anni, incaricata dal Dicastero per la Vita Consacrata. Ma la vicenda è tutt’altro che chiusa: le religiose fuoriuscite ... 🔗msn.com