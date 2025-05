Suore di clausura in fuga dal convento di Vittorio Veneto scappano altre sei religiose

altre sei Suore hanno lasciato il monastero di clausura di San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto (Treviso), aggiungendosi alle prime cinque allontanatasi dal monastero cistercense martedì. A confermarlo una telefonata della ex badessa (allontanata dal Vaticano il Lunedì di Pasqua per una gestione troppo aperta del monastero), la 41enne brasiliana Aline Pereira.

