Sulle note del cinema... e oltre" con l'Orchestra giovanile Arcus

Spazio alle nuove generazioni grazie alla FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Un impegno che si concretizza anche grazie ad appuntamenti come quello che questa sera (ore 21) vedrà come protagonistaMarchigiana, che è pronta a salire sul palcoscenico del Teatro Comunale ‘Tullio Giacconi’ di Chiaravalle.L’evento è inserito nella rassegna ‘Gli Amici della Form’. La direzione è affidata ad Alessandro Marra, egli stesso componente delFilarmonica Marchigiana. Il programma che verrà presentato al pubblico chiaravallese ha come titolo ‘del. e’.Marchigianaè nata sei anni fa a Senigallia (il nome precedente era OrchestraMarche Music College) ed è composta datrenta giovani talenti, con età compresa fra i dodici e i venticinque anni, provenienti da tutta la regione. 🔗 Ilrestodelcarlino.it