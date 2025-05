Sul comodino tiene la foto della vicina di casa bloccato mentre la pedina e la insulta

© Today.it - Sul comodino tiene la foto della vicina di casa, bloccato mentre la pedina (e la insulta) comodino aveva la foto della sua amata in una cornice d'argento, peccato che la donna fosse la sua vicina di casa e non avesse con lui alcun legame e lo avesse più volte rifiutato. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Vico Equense (Napoli) per atti persecutori. La foto. 🔗 Sulaveva lasua amata in una cornice d'argento, peccato che la donna fosse la suadie non avesse con lui alcun legame e lo avesse più volte rifiutato. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Vico Equense (Napoli) per atti persecutori. La. 🔗 Today.it

Vico Equense: la foto della vicina incorniciata sul comodino, l’ossessione di un 44enne. Arrestato dai Carabinieri per stalking - Quando l’amore diventa assedio: la storia di una persecuzione silenziosa tra le pareti sottili di un condominio a Vico Equense. La storia che racconteremo può riassumersi in una sola parola e nella sua etimologia.Ossessione.Per i latini obsessio, assedio. Un assedio logorante come quello che i condottieri infliggevano ai castelli e agli eserciti in essi asserragliati. Di quelli che tolgono il fiato, tagliano i viveri portando alla disperazione e alla sconfitta senza scoccare una sola freccia. 🔗puntomagazine.it

