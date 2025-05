© Ilrestodelcarlino.it - Sui sentieri cicloturistici durantini è spuntata fuori Jacquie Phelan

Sorpresa, c’èin bici a Urbania. Questo devono aver pensato dei ciclisti che sulla loro mountain bike hanno superato un’arzilla settantenne americana per idell’antica Casteldurante, salvo poi fermarsi e chiedere un autografo e un selfie.è una leggenda negli Stati Uniti non soltanto perché negli anni ‘80 ha vinto per tre volte consecutive il campionato nordamericano di ciclocross ma anche perché è sempre stata in prima linea nell’aprire questo sport alle donne. È lei infatti la fondatrice – davvero una precorritrice in questo campo – di Wombats (Women’s Mountain Bike & Tea Society), un’associazione dedicata alle donne che vogliono socializzare e scoprire la natura."Devo partecipare ad un evento a Venezia dove racconterò la mia vita – spiega, mescolando inglese e italiano – e mi sono presa dei giorni per scoprire l’Italia. 🔗 Ilrestodelcarlino.it