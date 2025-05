Sui regali alla Meloni è scontro tra Fratelli d' Italia e Italia Viva | Trasparenza mai vista prima

© Iltempo.it - Sui regali alla Meloni è scontro tra Fratelli d'Italia e Italia Viva: "Trasparenza mai vista prima" regali che Giorgia Meloni ha ricevuto come presidente del Consiglio da parte di leader e omologhi di tutto il mondo, in occasione delle sue missioni internazionali o di incontri in Italia. Si va dai classici gioielli ai tappeti, dai foulard ai cosmetici, fino a oggetti decisamente "unici", come la statuetta del presidente argentino Milei che brandisce la motosega, o un paio di scarpe di pitone blu. L'elenco dei doni è stato allegato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, alla risposta data alla Camera a un'interrogazione del deputato di Italia Viva Francesco Bonifazi. La lista è diventata oggetto di uno scambio acceso, a colpi di interrogazioni parlamentari, tra Fratelli d'Italia e Italia Viva. L'inventario dei doni ricevuti dalla Meloni, ora depositato a Montecitorio, è lungo. 🔗 Sono poco più di 270 iche Giorgiaha ricevuto come presidente del Consiglio da parte di leader e omologhi di tutto il mondo, in occasione delle sue missioni internazionali o di incontri in. Si va dai classici gioielli ai tappeti, dai foulard ai cosmetici, fino a oggetti decisamente "unici", come la statuetta del presidente argentino Milei che brandisce la motosega, o un paio di scarpe di pitone blu. L'elenco dei doni è stato allegato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani,risposta dataCamera a un'interrogazione del deputato diFrancesco Bonifazi. La lista è diventata oggetto di uno scambio acceso, a colpi di interrogazioni parlamentari, trad'. L'inventario dei doni ricevuti d, ora depositato a Montecitorio, è lungo. 🔗 Iltempo.it

