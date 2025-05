Sud Sudan colpito l’ospedale di Medici Senza Frontiere | Ci sono morti e feriti

Medici Senza Frontiere (Msf) denuncia il bombardamento di uno dei suoi ospedali in Sud Sudan nelle prime ore di oggi. L'attacco ha causato la perdita di tutte le forniture mediche, oltre a morti e feriti. "Alle 4 del mattino di oggi, l'ospedale di Msf a Old Fangak, in Sud Sudan, è stato bombardato", ha dichiarato l'organizzazione medica in un comunicato."La farmacia è stata distrutta. Tutte le forniture mediche sono andate perdute. Ci sono segnalazioni di morti e feriti", si legge ancora. Il bombardamento avviene dopo la minaccia di attacchi nelle contee di Fangak e Leer da parte del capo dell'esercito Paul Majok Nang.

Msf: bombardato nostro ospedale in Sud Sudan, morti e feriti - Medici Senza Frontiere (Msf) ha fatto sapere che uno dei suoi ospedali in Sud Sudan è stato bombardato nelle prime ore di oggi, causando la perdita di tutte le forniture mediche, oltre a morti e ferit ... 🔗ilsole24ore.com