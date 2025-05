Sucic a segno contro l’Hajduk Spalato Il derby va alla Dinamo Zagabria

© Inter-news.it - Sucic a segno contro l’Hajduk Spalato. Il derby va alla Dinamo Zagabria Dinamo Zagabria ha superato l’Hajduk Spalato con il punteggio di 3-1. A segno anche il futuro nerazzurro Petar Sucic.RIVALITÀ – Nel pomeriggio si sono affrontate Hadjuk Spalato e Dinamo Zagabria, due squadre che danno vita alla sfida più sentita del calcio croato. La Dinamo Zagabria, la squadra di Petar Sucic, arrivava al Vje?ni Derbi, come soprannominata la sfida in patria, da terza in classifica. Un solo punto di ritardo per Sucic e compagni dagli storici rivali, primi in classifica. A 4 gare dalla fine, la partita, oltre ad essere sentita da entrambe le tifoserie, era decisiva anche per l’assegnazione del titolo. Uno scontro diretto, da giocare a Spalato, dal sapore di finale scudetto. Con una vittoria la squadra di Gattuso avrebbe messo la parola fine sulle speranze dei campioni uscenti. 🔗 Laha superatocon il punteggio di 3-1. Aanche il futuro nerazzurro Petar.RIVALITÀ – Nel pomeriggio si sono affrontate Hadjuk, due squadre che danno vitasfida più sentita del calcio croato. La, la squadra di Petar, arrivava al Vje?ni Derbi, come soprannominata la sfida in patria, da terza in classifica. Un solo punto di ritardo pere compagni dagli storici rivali, primi in classifica. A 4 gare dfine, la partita, oltre ad essere sentita da entrambe le tifoserie, era decisiva anche per l’assegnazione del titolo. Uno sdiretto, da giocare a, dal sapore di finale scudetto. Con una vittoria la squadra di Gattuso avrebbe messo la parola fine sulle speranze dei campioni uscenti. 🔗 Inter-news.it

