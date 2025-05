Successo del Reggio Primo Maggio Svolta e Reset | Un segnale forte di vitalità per la città

© Reggiotoday.it - Successo del Reggio Primo Maggio, Svolta e Reset: "Un segnale forte di vitalità per la città" Svolta e Reset commentano il grande Successo dell'evento ReggioPrimoMaggio, evento musicale che ha visto sul palco dell'Arena dello Stretto big italiani insieme a giovani emergenti per celebrare tutti insieme la Festa del Lavoro."Il concerto all'Arena. 🔗 I rappresentanti dei gruppi consiliari dicommentano il grandedell'evento, evento musicale che ha visto sul palco dell'Arena dello Stretto big italiani insieme a giovani emergenti per celebrare tutti insieme la Festa del Lavoro."Il concerto all'Arena. 🔗 Reggiotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Meteo, ponte del primo maggio e primo assaggio d'estate: ecco le previsioni su Reggio Calabria - Le condizioni di instabilità, che stanno interessando la Calabria, tenderanno ad attenuarsi gradualmente grazie all'aumento della pressione atmosferica. Si aprirà così una fase più stabile e soleggiata che caratterizzerà l’intero ponte del 1°maggio Nel dettaglio, spiega Francesco Nucera... 🔗reggiotoday.it

Concerto Primo Maggio, i Patagarri urlano “Free Palestine” e la comunità ebraica risponde: “Invocare la nostra distruzione è ignobile”. Da Ghali a Elodie, cosa è successo sul palco - La lunga maratona di dieci ore di musica e spettacolo sotto l’insegna dello slogan di Cgil, Cisl e Uil “Uniti per un lavoro sicuro” si è svolta baciata da una bellissima giornata e da 50 artisti che hanno abbracciato tutti gli stili musicali. Poco importa se qualcuno ha storto il naso indicando la kermesse come il “Sanremino del Primo Maggio”, la risposta in piazza è stata importante con migliaia di presenze, provenienti da ogni parte d’Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Reggio Primo Maggio, sul lungomare una grande festa con i big della musica: ecco chi ci sarà - Tutto pronto a Reggio Calabria per il concerto Reggio Primo Maggio, il grande evento musicale, promosso dalla Città metropolitana, realizzato e prodotto da Studio54Network, che omaggia la Festa del Lavoro. Sarà ancora una volta l’Arena dello Stretto Ciccio Franco, sul lungomare Italo Falcomatà... 🔗reggiotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Successo del Reggio Primo Maggio, Svolta e Reset: Un segnale forte di vitalità per la città; Notizie - Primo Maggio a Reggio: sul Lungomare il concerto con tanti big; Dieci cose e più da fare nel week end del Primo Maggio a Reggio Emilia e provincia; Grande successo per Reggio Primo Maggio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Reggio Primo Maggio, Svolta e Reset: ‘Successo e grandi numeri, premiata la buona programmazione’ - I rappresentanti dei gruppi consiliari: 'Un evento che si conferma fiore all'occhiello della nuova Primavera reggina, un segnale forte di vitalità per la città' ... 🔗citynow.it

Reggio Primo Maggio, Metro City soddisfatta: ‘Ennesima scommessa vinta’ – FOTO - Il vicesindaco Versace: "Vogliamo che la nostra terra sia raccontata per le sue bellezze, per la cultura, la musica, la sua capacità di accogliere" ... 🔗citynow.it

“Reggio Primo Maggio”, Falcomatà: “grande successo, ma anche giornata di riflessione” - "Reggio Primo Maggio", Falcomatà: “uno straordinario successo, ma anche una giornata di riflessione dedicata ai diritti dei lavoratori" ... 🔗strettoweb.com