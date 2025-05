Subiaco molesta passanti e aggredisce carabinieri arrestato 43enne

© Romadailynews.it - Subiaco. molesta passanti e aggredisce carabinieri, arrestato 43enne carabinieri della Compagnia di Subiaco hanno arrestato un 43enne residente ad Agosta, sospettato di resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.Ieri sera, l’uomo, con precedenti penali, è stato notato visibilmente ubriaco e aggressivo nella piazza principale di Agosta, disturbando i presenti.Nonostante i tentativi di calmarlo, l’uomo ha minacciato e aggredito i carabinieri intervenuti in risposta alle segnalazioni di emergenza, causando lievi ferite a due militari.Dopo l’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. 🔗 Durante i controlli del territorio, idella Compagnia dihannounresidente ad Agosta, sospettato di resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.Ieri sera, l’uomo, con precedenti penali, è stato notato visibilmente ubriaco e aggressivo nella piazza principale di Agosta, disturbando i presenti.Nonostante i tentativi di calmarlo, l’uomo ha minacciato e aggredito iintervenuti in risposta alle segnalazioni di emergenza, causando lievi ferite a due militari.Dopo l’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. 🔗 Romadailynews.it

