© Lanazione.it - Su il sipario del festival degli Ecodays. Inaugurata la mostra sull’acqua: "Significativo mostrarci alle scuole" Ecodays 2025, la manifestazione organizzata da Ecofor Service Spa che, durerà fino a domenica 11 maggio e che propone più di 100 eventi sulla sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientali e sociali, in 25 luoghi diversi. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri nel padiglione Ecodays della sede di Gello di Ecofor, dove si terranno molti incontri, convegni e laboratori e dove è allestita la mostra fotografica Water Preservation. In esposizione anche i lavori delle scuole del territorio che quest’anno hanno partecipato al progetto EcoZoomer. Presenti al taglio del nastro il presidente e amministratore delegato della Forti Holding Spa, Luigi Doveri, il presidente di Ecofor Service Spa, Antonio Pasquinucci, con l’amministratore delegato Rossano Signorini, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, la vicesindaca del Comune Carla Cocilova e gli assessori comunali Alessandro Puccinelli, Francesco Mori, Mattia Belli, e Sonia Luca. 🔗 Prendono il via gli2025, la manifestazione organizzata da Ecofor Service Spa che, durerà fino a domenica 11 maggio e che propone più di 100 eventi sulla sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientali e sociali, in 25 luoghi diversi. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri nel padiglionedella sede di Gello di Ecofor, dove si terranno molti incontri, convegni e laboratori e dove èstita lafotografica Water Preservation. In esposizione anche i lavori delledel territorio che quest’anno hanno partecipato al progetto EcoZoomer. Presenti al taglio del nastro il presidente e amministratore delegato della Forti Holding Spa, Luigi Doveri, il presidente di Ecofor Service Spa, Antonio Pasquinucci, con l’amministratore delegato Rossano Signorini, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, la vicesindaca del Comune Carla Cocilova e gli assessori comunali Alessandro Puccinelli, Francesco Mori, Mattia Belli, e Sonia Luca. 🔗 Lanazione.it

