Stupefacenti | chili di marijuana nelle scatole di cartone

Ieri pomeriggio il personale della squadra mobile della questura di Firenze ha tratto in arresto un cittadino italiano di 45 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sequestrando a suo carico circa 17 chilogrammi di marijuana, 8000 euro in contanti, materiale.

Traffico internazionale di stupefacenti: importati 42 chili di cocaina, 77 di hashish e 280 di marijuana - Un traffico di sostanze stupefacenti fra l'Italia e l'Olanda in cui, per evitare di essere scoperti dalle forze dell'ordine, venivano usati mezzi di comunicazione criptati. La polizia di Stato ha arrestato fra Bologna, Rimini, Treviso e Verona 5 persone, quattro albanesi e un tunisino, ritenute... 🔗riminitoday.it

Tre chili di marijuana nel suo B&B nel Trapanese, arrestato un 38enne - I carabinieri della stazione di Salemi (in provincia di Trapani) hanno arrestato un 38enne per spaccio di sostanze stupefacenti . Nel B&B che l’uomo gestiva, durante una perquisizioni, militari dell’Arma hanno trovato tre chilogrammi di marijuana, due piante di cannabis , un sistema per la loro coltivazione e materiale per confezionare dosi. Dopo l’udienza di convalida l’indagato il 38enne... 🔗feedpress.me

Padre e figlia grossisti della marijuana: sequestrati 79 chili - Sequestro record e due arresti. Padre e figlia coinvolte in un giro di spaccio a cavallo tra Mestrino e Resana nel trevigiano. Il bilancio è importante: sequestrati 79 chili di marijuana e in manette l'uomo e la donna. A fine aprile i carabinieri della stazione di Mestrino nel corso di una... 🔗padovaoggi.it

Arrestato con 17 kg marijuana a Firenze dopo perquisizioni - Arrestato dalla squadra mobile di Firenze un italiano di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: gli sono stati sequestrati circa 17 chili di marijuana, 8. (ANSA) ... 🔗msn.com

Nei guai con 17 kg di marijuana. Soldi e droga nascosti nella cantina - L’uomo è stato trovato in possesso di numerosi strumenti per il confezionamento dello stupefacente. Aveva anche una macchina per contare il denaro ... 🔗msn.com

Arrestato a firenze un uomo con 17 chili di marijuana e 8.000 euro in contanti - Un uomo di 45 anni arrestato a Firenze dalla squadra mobile per detenzione e spaccio di 17 chili di marijuana, con sequestro di droga, contanti e strumenti in via Arnolfo e via Giampaolo Orsini. 🔗gaeta.it