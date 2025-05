Studentessa campana violentata al concerto del Primo Maggio | tre arresti

Tempo di lettura: 2 minuti

Tre persone sono state arrestate per violenza sessuale nei confronti di una 25enne di Caserta. Gli abusi sarebbero avvenuti durante il concertone del Primo Maggio a Roma. La giovane, riferisce RomaToday, era insieme ad un'amica. Erano in fila per accedere all'area riservata quando i tre, approfittando della calca, avrebbero afferrato la ragazza iniziando a palpeggiarla. La ragazza è riuscita a liberarsi, anche grazie all'intervento dell'amica, poi si è rivolta alle forze di polizia impegnate nelle attività di tutela dell'ordine pubblico di piazza San Giovanni in Laterano. La descrizione fornita agli agenti del commissariato di Esquilino, in servizio in borghese, ha permesso ai poliziotti di individuare i tre ed arrestarli. Si tratta di due 24enni ed un 22enne, tutti di nazionalità tunisina, processati poi per direttissima.

