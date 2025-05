Striscia la Notizia nota ex Velina si è sposata | ecco di chi si tratta

© Comingsoon.it - Striscia la Notizia, nota ex Velina si è sposata: ecco di chi si tratta nota ex Velina di Striscia la Notizia si è sposata con una magnifica cerimonia. ecco tutti i dettagli. 🔗 Unaexdilasi ècon una magnifica cerimonia.tutti i dettagli. 🔗 Comingsoon.it

Ne parlano su altre fonti

Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia - Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 15 Febbraio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 15 Febbraio in TV e streaming La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. 🔗tutto.tv

Striscia la Notizia, Tapiro d'oro a Giorgia dopo il quinto posto a Sanremo: "La mia vittoria è essere arrivata alla gente" - Domani sera, a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro a Giorgia dopo l'esclusione dell'artista tra i primi cinque classificati al 75esima edizione del Festival di Sanremo. 🔗comingsoon.it

Striscia la Notizia: “Il campionato va male? Arriva il mago del calcio scovato da Luca Abete” - Tempo di lettura: < 1 minutoLa tua squadra di calcio non vince? Nessun problema, il Luca Abete a Striscia la Notizia ha presentato il “mago del calcio”, un operatore dell’occulto che offrirebbe soluzioni al problema. Un’occasione ghiotta per squadre come la Mandamento Avella, che milita in terza categoria ed è ultima. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci è andato dal mago tramite un gancio del team. 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

Striscia la Notizia, nota ex Velina si è sposata: ecco di chi si tratta; Arresto per Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, e Davide Lacerenza, suo ex e proprietario della “Gintoneria” di Milano: autoriciclaggio, prostituzione e droga; A più di un mese dal sequestro dell’area anche Striscia la Notizia filma l’occupazione dell’ex opificio; Stefania Nobile arrestata, Wanna Marchi sapeva tutto. Le intercettazioni e l'ombra dell'escort minorenne: «Ai. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La velina di Striscia La Notizia Nausica Marasca infortunata durante le prove: cosa è successo e chi la sostituisce - La velina di Striscia La Notizia Nausica Marasca si è infortunata durante le prove dello stacchetto sul bancone del tg satirico ... 🔗fanpage.it

Incidente a Striscia la Notizia: problema durante le prove, cosa è successo - Guaio per Striscia la Notizia dove si è verificato un incidente ad uno dei protagonisti. Il racconto e cosa è stato deciso per il futuro. 🔗msn.com

Il matrimonio di Irene Cioni e Giacomo, l’ex velina di Striscia ha voluto come damigella la figlia Vittoria - L’ex Velina di Striscia la notizia Irene Cioni si è sposata. lo scorso 26 aprile è convolata a nozze con Giacomo, imprenditore nel settore nautico di cui non è noto il cognome, 14 anni più grande. La ... 🔗fanpage.it