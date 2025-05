Strepitosa Battocletti | stabilisce un altro record europeo alla Tokyo Speed Race

Battocletti non si ferma più. L'azzurra continua a conquistare un successo dopo l'altro, fornendo una serie di prestazioni sempre di altissimo livello che le stanno permettendo di collezionare diversi primati. L'ultimo l'ha realizzata alla Tokyo Speed Race, dove la mezzofondista azzurra ha stabilito il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada con il crono di 14'32, battendo quello realizzato dall'olandese Diane Van Es nel Principato di Monaco sempre in questa stagione (14'39). La gara è stata vinta dalla keniota Caroline Nyaga in 14'19, ma per Battocletti è un secondo posto indimenticabile."Questo record significa tantissimo, sono molto felice – ha dichiarato Battocletti al termine della gara- . Oggi ho siglato due primati: quello nazionale (già suo con 14'45 realizzato nel 2023, ndr) e quello europeo.

