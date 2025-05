© Sport.quotidiano.net - Strefezza stende il Parma 1-0: il Como da record mette la quinta

, 3 maggio 2025 – Con la salvezza di fatto già in tasca, illa(vittoria di fila) e sbanca anche il Tardini di: ai lariani, per centrare un successo da(ilnon aveva mai ottenuto cinque vittorie consecutive in A), è bastata la rete del neoentrato Stefezza che, a 11’ dalla fine, ha raccolto la sponda di Douvikas e di sinistro ha trafitto Suzuki. Perde invece la possibilità di blindare la permanenza nel massimo campionato il, a cui restano davvero tanti rimpianti: dopo un primo tempo comandato dagli ospiti (71% di possesso palla per i ragazzi di Fabregas nei 45’) e chiuso dalle palle gol capitate a Kempf da una parte e a Pellegrino dall’altra, i ducali hanno infatti alzato i giri del motore e nella ripresa hanno creato un importante mole di occasioni colpendo anche una traversa sempre con Pellegrino. 🔗 Sport.quotidiano.net