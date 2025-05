Strefezza firma la quinta vittoria consecutiva del Como Parma sconfitto al Tardini

© Unlimitednews.it - Strefezza firma la quinta vittoria consecutiva del Como, Parma sconfitto al Tardini Parma (ITALPRESS) – Il Como non smette di vincere e si impone per 1-0 anche al Tardini contro il Parma. Grazie alla rete di Strefezza nella ripresa, la squadra di Fabregas ottiene per la prima volta nella sua storia cinque successi di fila in Serie A: seconda sconfitta, invece, per i crociati sotto la gestione Chivu. Un ko amaro per la formazione crociata, sprecona e poco cinica per tutto il secondo tempo.Il piano tattico della partita è chiaro sin dai primi minuti con il Como che domina il possesso palla, mentre il Parma attende compatto per poi ripartire in contropiede. La formazione lariana si rende pericolosa già dopo un solo giro di orologio, ma la conclusione di Cutrone è troppo debole e viene bloccata senza problemi da Suzuki. Il portiere giapponese è poi provvidenziale al 42?, parando il colpo di testa ravvicinato di Kempf. 🔗 (ITALPRESS) – Ilnon smette di vincere e si impone per 1-0 anche alcontro il. Grazie alla rete dinella ripresa, la squadra di Fabregas ottiene per la prima volta nella sua storia cinque successi di fila in Serie A: seconda sconfitta, invece, per i crociati sotto la gestione Chivu. Un ko amaro per la formazione crociata, sprecona e poco cinica per tutto il secondo tempo.Il piano tattico della partita è chiaro sin dai primi minuti con ilche domina il possesso palla, mentre ilattende compatto per poi ripartire in contropiede. La formazione lariana si rende pericolosa già dopo un solo giro di orologio, ma la conclusione di Cutrone è troppo debole e viene bloccata senza problemi da Suzuki. Il portiere giapponese è poi provvidenziale al 42?, parando il colpo di testa ravvicinato di Kempf. 🔗 Unlimitednews.it

