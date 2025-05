Strage Monreale l' ultimo gol del bomber Andrea Miceli

omaggio degli amici e dei compagni della squadra di calcio, la "Real Pioppo", ad Andrea Miceli, una delle vittime della Strage di Monreale. La bara bianca dopo i funerali è stata portata nello stadio Conca d'oro di Monreale e sistemata vicino alla porta con sopra la maglietta del bomber e la bandiera della squadra. Nello stadio è partita un'azione fin quando la palla è arrivata a un giocatore che l'ha fatta rimbalzare sulla bara e poi è finita in rete. L'ultimo gol di Andrea Miceli. "Ha segnato per il Real Pioppo il numero 10, Andrea Miceli", scrivono i compagni di squadra, "Ci hai portati alla vittoria più difficile della stagione e di tutte quelle che verranno. Ti amiamo bomber - concludono - nostro, sarai sempre con noi". "Sono stati i compagni di calcio a volere ricordare il calciatore sul campo", dice commosso il presidente del Real Pioppo Vincenzo Parlato.

Andrea Miceli ucciso nella strage di Monreale, l’addio degli amici con la bara in campo per l’ultimo gol – Il video - Uno dei momenti più toccanti dei funerali di Andrea Miceli, il 17enne ucciso insieme ad altri due coetanei nella sparatoria di Monreale, è stato immortalato in un video che in poche ore ha fatto il giro dei social. Per salutarlo, i compagni di squadra hanno scelto il luogo che più lo rappresentava: il campo da calcio che il ragazzo considerava una seconda casa. La bara bianca è stata portata sul campo e posizionata davanti alla porta. 🔗open.online

Il commovente tributo dei compagni di squadra ad Andrea Miceli: la bara in campo e l’ultimo gol del giovane ucciso a Monreale - Durante i funerali dei giovani uccisi a Monreale, i compagni di squadra di Andrea Miceli – che militava nella Real Pioppo – hanno organizzato un commovente momento di ricordo: la bara posizionata davanti alla porta, il pallone che rimbalza e finisce in rete per l’ultima volta. Dopo il gol i compagni corrono ad abbracciare il feretro: il video, davvero commovente, è stato condiviso in rete migliaia di volte. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monreale, migliaia di persone per l’ultimo saluto ai tre ragazzi uccisi: “Stato assente, la strage si poteva evitare” - MONREALE – “Basta con Gomorra e Mare Fuori. Qui si muore davvero”. Lo striscione appeso a una delle case che si affacciano su piazza Guglielmo II è il più fotografato dai ragazzi della città che stamattina si sono riversati in Cattedrale per partecipare alla celebrazione dei funerali di Andrea, Salvo e Massimo, ammazzati da un ragazzo 19enne. Migliaia le persone che hanno assistito alla cerimonia dentro e fuori la Chiesa. 🔗ilfattoquotidiano.it

