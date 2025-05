Strage di Yellowstone 7 turisti rimasti vittima La Farnesina | Anche un’italiana

© Ildifforme.it - Strage di Yellowstone, 7 turisti rimasti vittima. La Farnesina: “Anche un’italiana” Strage di Yellowstone, 7 turisti rimasti vittima. La Farnesina: “Anche un’italiana” proviene da Il Difforme. 🔗 Giovedì, 1° maggio, un furgone con visitatori stranieri si è scontrato con un pick-up, prendendo fuoco nell'Idaho orientaleL'articolodi, 7. La: “” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Su questo argomento da altre fonti

Tragedia in Idaho, incidente sulla strada per Yellowstone: strage di turisti, anche italiani - L'incidente a Henry's Lake ha visto coinvolti un pick-up e un van: morte almeno sette persone, fra cui una turista italiana 🔗ilgiornale.it

Attacco terroristico, strage di turisti: almeno 24 morti - C’erano famiglie in vacanza, bambini che correvano avanti tenendo il passo dei genitori, giovani con lo zaino in spalla e lo sguardo aperto alla meraviglia. Il viaggio era cominciato come tanti: con una partenza all’alba, le valigie leggere e la speranza di giorni sereni, lontani dal rumore di ogni fatica quotidiana. Nessuno poteva immaginare che in quel paesaggio incantato, dove le stagioni sembrano rallentare il tempo, sarebbe arrivata la violenza. 🔗thesocialpost.it

Raffica di mitra su gruppo di turisti, è una strage: almeno 27 morti - Ci sono stati almeno 27 morti nell'attacco terroristico in India di oggi, martedì 22 aprile, avvenuto nel territorio indiano di Jammu e Kashmir. Dei turisti sono rimasti uccisi dopo che alcuni sospetti militanti hanno aperto il fuoco contro di loro. Tra questi anche due stranieri, oltre che donne... 🔗today.it

Su questo argomento da altre fonti

Strage di turisti sulla strada per Yellowstone, anche una italiana fra le sette vittime; Strage di turisti al parco di Yellostone, tra i 7 morti anche un'italiana: lo schianto fatale ?tra un pick-up; Incidente d’auto vicino il parco di Yellowstone, sette morti: una italiana nella strage di turisti; L'esplosione tra i turisti sul mega vulcano: Poteva essere una strage. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage di turisti al parco di Yellostone, tra i 7 morti anche un'italiana: lo schianto fatale tra un pick-up e un furgone - Sette morti è il bilancio di un terribile incidente tra un pick-up e un furgone avvenuto venerdì 2 maggio in Idaho, a circa 24 km dal Parco Nazionale di Yellowstone. Tra le ... 🔗msn.com

Parco di Yellowstone: strage di turisti, c’è anche una italiana - Parco di Yellowstone: strage di turisti, c'è anche una italiana. Lo schianto fatale, con 7 morti, è avvenuto fra un pick-up, morto l'autista ... 🔗linserto.it

Parco di Yellowstone, incidente tra un pulmino e un pick-up: 7 morti, anche una turista italiana - Il fatto si è verificato ieri su un'autostrada nell'Idaho orientale. Ci sarebbero anche vittime cinesi. Un pulmino di turisti, che trasportava 14 persone, si è scontrato con un pick-up a sud di West Y ... 🔗rainews.it