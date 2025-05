Strage di turisti vicino a Yellowstone almeno un’italiana tra le 7 vittime La tragedia sul minivan le fiamme dopo lo schianto – Il video

Yellowstone, in Idaho. Entrambi i veicoli, dopo lo scontro violentissimo, hanno preso fuoco. Sei delle quattordici persone a bordo del minivan turistico sono decedute insieme all'autista dell'autovettura. Tra loro, oltre all'italiana nata a Milano, cinque visitatori cinesi. Altre otto persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe italiana. Secondo il New York Times, a bordo del furgoncino erano presenti due italiani. L'incidente e il test del Dna per riconoscere le vittimeLo scontro è avvenuto poco prima delle 19.15 ora locale sulla US Highway 20 nei pressi di Henry's Lake, una meta molto gettonata per chi ama fare escursioni a piedi o in bicicletta.

