Strage di turisti sulla strada per Yellowstone chi era l' italiana morta nell' incidente | nata a Milano viveva da anni negli Usa

C'è anche un'italiana tra le sette vittime del violento incidente stradale avvenuto la sera del primo maggio nell'Idaho orientale, alle porte del parco di Yellowstone.

Tragedia in Idaho, incidente sulla strada per Yellowstone: strage di turisti, anche italiani - L'incidente a Henry's Lake ha visto coinvolti un pick-up e un van: morte almeno sette persone, fra cui una turista italiana 🔗ilgiornale.it

Strage di Yellowstone, 7 turisti rimasti vittima. La Farnesina: “Anche un’italiana di Milano” - Giovedì, 1° maggio, un furgone con visitatori stranieri si è scontrato con un pick-up, prendendo fuoco nell'Idaho orientale L'articolo Strage di Yellowstone, 7 turisti rimasti vittima. La Farnesina: “Anche un’italiana di Milano” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Strage di turisti vicino a Yellowstone, almeno un’italiana tra le 7 vittime. La tragedia sul minivan, le fiamme dopo lo schianto – Il video - Ci sarebbe una turista italiana tra le sette persone morte nel devastante frontale tra un pick-up e un furgone, a pochi chilometri dal parco di Yellowstone, in Idaho. Entrambi i veicoli, dopo lo scontro violentissimo, hanno preso fuoco. Sei delle quattordici persone a bordo del minivan turistico sono decedute insieme all’autista dell’autovettura. Tra loro, oltre all’italiana nata a Milano, cinque visitatori cinesi. 🔗open.online

