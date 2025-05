Strage di turisti al parco di Yellostone tra i 7 morti anche un' italiana | lo schianto fatale ?tra un pick-up e un furgone

© Leggo.it - Strage di turisti al parco di Yellostone, tra i 7 morti anche un'italiana: lo schianto fatale ?tra un pick-up e un furgone morti è il bilancio di un terribile incidente tra un pick-up e un furgone avvenuto venerdì 2 maggio in Idaho, a circa 24 km dal parco Nazionale di Yellowstone. tra le vittime. 🔗 Setteè il bilancio di un terribile incidenteun-up e unavvenuto venerdì 2 maggio in Idaho, a circa 24 km dalNazionale di Yellowstone.le vittime. 🔗 Leggo.it

