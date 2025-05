Strage di Monreale la lettera degli arcivescovi che parla a tutti

© Quotidiano.net - Strage di Monreale, la lettera degli arcivescovi che parla a tutti parlava della Sagunto espugnata (che poi era Palermo), mentre a Roma si discuteva (a vuoto). Era il giorno dei funerali di Carlo Alberto Dalla Chiesa e l’arcivescovo del capoluogo siciliano, Salvatore Pappalardo, anche davanti agli uomini dello Stato si scagliava contro la mafia e contro chi aveva lasciato il generale da solo. Negli anni successivi sempre in chiesa dopo la sua omelia le lacrime di Rosaria Schifani, moglie dell’agente di scorta ucciso nella Strage di Capaci assieme ad altri due colleghi con Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, e il cardinale avrebbe di nuovo puntato l’indice contro Cosa Nostra al funerale di don Pino Puglisi. Ieri gli arcivescovi di Monreale e Palermo – monsignor Gualtiero Isacchi e monsignor Corrado Lorefice – hanno scritto una lettera aperta dopo la Strage di Monreale. 🔗 MassiC’era il cardinale che citava in latino Tito Livio e dal pulpitova della Sagunto espugnata (che poi era Palermo), mentre a Roma si discuteva (a vuoto). Era il giorno dei funerali di Carlo Alberto Dalla Chiesa e l’arcivescovo del capoluogo siciliano, Salvatore Pappalardo, anche davanti agli uomini dello Stato si scagliava contro la mafia e contro chi aveva lasciato il generale da solo. Negli anni successivi sempre in chiesa dopo la sua omelia le lacrime di Rosaria Schifani, moglie dell’agente di scorta ucciso nelladi Capaci assieme ad altri due colleghi con Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, e il cardinale avrebbe di nuovo puntato l’indice contro Cosa Nostra al funerale di don Pino Puglisi. Ieri glidie Palermo – monsignor Gualtiero Isacchi e monsignor Corrado Lorefice – hanno scritto unaaperta dopo ladi. 🔗 Quotidiano.net

