Straccia bollo e crisi del mercato auto | vi sveliamo quanto incassa la Regione e quali sono i veicoli più venduti nell' Agrigentino

© Agrigentonotizie.it - "Straccia bollo" e crisi del mercato auto: vi sveliamo quanto incassa la Regione e quali sono i veicoli più venduti nell'Agrigentino Regione Sicilia contiene la misura sugli sgravi della tassa automobilista scaduta e non pagata tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, senza l'applicazione di sanzioni e interessi e relative spese di notifica in cartella esattoriale. Per ottenere lo. 🔗 La legge di Stabilità 2025-2027 dellaSicilia contiene la misura sugli sgravi della tassamobilista scaduta e non pagata tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, senza l'applicazione di sanzioni e interessi e relative spese di notifica in cartella esattoriale. Per ottenere lo. 🔗 Agrigentonotizie.it

Su questo argomento da altre fonti

Milan in crisi, crolla il valore dei suoi top player sul mercato - La crisi in cui è piombato il Milan si ripercuote anche sulla valutazione di mercato dei suoi migliori giocatori. Ecco la situazione attuale 🔗pianetamilan.it

Mercato del sabato in crisi: "Serve un nuovo bando" - Il mercato del sabato del Villaggio, un tempo fiorente cuore commerciale, è ormai in crisi: un susseguirsi di promesse non mantenute e l’assenza di azioni concrete favoriscono sempre più la fuga da Recanati degli ambulanti rischiando, così, di cancellare una tradizione che, per anni, ha dato vitalità all’intera comunità locale. L’amministrazione aveva annunciato con grande entusiasmo l’introduzione di un "bando migliorativo" per risolvere il problema degli spazi vuoti: l’idea alla base era semplice: assegnare gli stalli vuoti e inutilizzati a nuovi operatori in modo da ottimizzare gli spazi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sicilia, ecco lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga - Sicilia, ecco lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga La Giunta siciliana ha approvato il disegno di legge sulla Stabilità , del valore di 650 milioni di euro , e il Bilancio, puntando a una rapida approvazione in aula entro l'anno. Con la manovra 2025-2027, il governo regionale destina maggiori fondi alla sanità, intensifica. 🔗feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Straccia bollo auto, la soluzione che aiuta i cittadini; Dalle assunzioni dei forestali allo straccia bollo auto, il governo Schifani approva finanziaria da 650 milioni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Straccia-bollo, Abbate: “Proroga fino al 30 giugno per aiutare cittadini e imprese in difficoltà” - Il termine ultimo per poter accedere ai benefici fiscali del cosiddetto “straccia-bollo” viene posticipato al 30 giugno ... Aziende che spesso attraversano o vengono da un lungo periodo di crisi che ... 🔗ilsicilia.it

Prolungato lo straccia-bollo, pagamento senza more e interessi fino al 30 giugno - Aziende che spesso attraversano o vengono da un lungo periodo di crisi che ne ha paralizzato l’attività. Oggi abbiamo voluta estenderla a tutti i cittadini in modo di dare a quanti più automobilisti ... 🔗siracusanews.it

Sicilia, c'è lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Scopri come si paga - Sicilia, c'è lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Scopri come si paga. La Giunta siciliana ha approvato il disegno di legge sulla ... 🔗gazzettadelsud.it