Stop licenziamenti accordo per Berco

Grazie all'accordo raggiunto al ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 10 aprile tra azienda e organizzazioni sindacali, è stato scongiurato il licenziamento unilaterale di 247 dipendenti allo stabilimento Berco di Copparo, dopo mesi di mobilitazione e scioperi. Una procedura sostituita da un percorso di mobilità volontaria incentivata e dall'impiego dei contratti di solidarietà per fronteggiare la crisi che sta attraversando l'importante realtà provinciale che fa capo alla multinazionale tedesca Thyssenkrupp. Come ricordato dalla Fiom, è stato incassato anche un importante impegno da parte del ministero a promuovere sinergie per favorire il consolidamento produttivo e occupazionale di Berco.

