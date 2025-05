Stop ai lavori all' ex pastificio Amato | scoperti reperti di epoca romana

Stop ai lavori di demolizione e riqualificazione dell'ex pastificio Antonio Amato a Salerno. La Soprintendenza ai beni Archeologici, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, infatti, ha bloccato il cantiere dov'è in corso la realizzazione di un complesso residenziale composto.

Scoperta archeologica a Salerno: affiora un mausoleo romano, stop parziale ai lavori in Corso Vittorio Emanuele - Sospesi temporaneamente i lavori in una porzione del cantiere del terzo lotto di ripavimentazione di Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Salerno. Durante le operazioni di scavo per i sottoservizi, nei pressi dello storico edificio della Banca d'Italia, è emerso un antico mausoleo di epoca romana. L'intervento della Soprintendenza Il rinvenimento, avvenuto circa due settimane fa, ha spinto la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino a disporre un immediato stop ai lavori in quell'area.

