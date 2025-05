Stipendi più alti e flat tax per i giovani il piano anti inflazione

© Quifinanza.it - Stipendi più alti e flat tax per i giovani, il piano anti inflazione Stipendi in Italia. Tra le file della Lega sarebbe pronto un disegno di legge sui salari da presentare agli alleati, allo scopo di adeguare le retribuzioni all’inflazione e dare una spinta al rinnovo dei contratti nazionali.Le parole di denuncia sulle buste paga insufficienti espresse da Sergio Mattarella il primo maggio riecheggiano ancora e sembrano aver risvegliato almeno parte dell’Esecutivo, nonostante la premier Giorgia Meloni sostenga che “i salari reali crescono in controtendenza rispetto a quello che accadeva nel passato”.Il disegno legge della LegaUna lettura che non avrebbe convinto i compagni di Governo del Carroccio, pronti entro due settimane a presentare in Parlamento una proposta di legge in materia.“I dati Istat sui salari certificano un rendimento inferiore dell’8% rispetto a gennaio 2021, nonostante un aumento tendenziale del 4%” ha affermato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e la deputata della Lega Tiziana Nisini, responsabile del dipartimento lavoro del partito, annunciando il disegno di legge di cui sono stati incaricati da Matteo Salvini. 🔗 La maggioranza corre ai ripari per porre rimedio alla povertà degliin Italia. Tra le file della Lega sarebbe pronto un disegno di legge sui salari da presentare agli alleati, allo scopo di adeguare le retribuzioni all’e dare una spinta al rinnovo dei contratti nazionali.Le parole di denuncia sulle buste paga insufficienti espresse da Sergio Mattarella il primo maggio riecheggiano ancora e sembrano aver risvegliato almeno parte dell’Esecutivo, nonostante la premier Giorgia Meloni sostenga che “i salari reali crescono in controtendenza rispetto a quello che accadeva nel passato”.Il disegno legge della LegaUna lettura che non avrebbe convinto i compagni di Governo del Carroccio, pronti entro due settimane a presentare in Parlamento una proposta di legge in materia.“I dati Istat sui salari certificano un rendimento inferiore dell’8% rispetto a gennaio 2021, nonostante un aumento tendenziale del 4%” ha affermato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e la deputata della Lega Tiziana Nisini, responsabile del dipartimento lavoro del partito, annunciando il disegno di legge di cui sono stati incaricati da Matteo Salvini. 🔗 Quifinanza.it

Su altri siti se ne discute

Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso: firmato accordo sindacale in Regione - Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso in Puglia grazie all’accordo sindacale sottoscritto oggi tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia e le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità per la definizione delle modalità di riparto e corresponsione... 🔗brindisireport.it

Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto Soccorso in Puglia - Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto Soccorso in Puglia grazie all’accordo sindacale sottoscritto oggi tra l’assessorato alla Sanità della Regione Puglia e le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità per la definizione delle modalità di riparto e corresponsione... 🔗foggiatoday.it

Puglia: stipendi più alti per medici e operatori di pronto soccorso Firmato l'accordo sindacale - Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto Soccorso in Puglia grazie all’accordo sindacale sottoscritto oggi tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia e le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità per la definizione delle modalità di riparto e corresponsione dell’indennità prevista dalle leggi nazionali e dai rispettivi contratti collettivi. 🔗noinotizie.it

Cosa riportano altre fonti

Stipendi più alti e flat tax per i giovani, il piano anti inflazione; Dipendenti del privato, a Milano gli stipendi più alti d'Italia. Brescia è al 25° posto; Flat tax, stipendi più alti e bonus di 500 euro contro la fuga in Svizzera di infermieri, medici e specializzandi; Manovra 2025, le ultime novità sugli emendamenti. Cosa sapere. 🔗Ne parlano su altre fonti