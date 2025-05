Stiamo lavorando a un progetto che permetterà a Perugia di candidarsi a capitale italiana del libro

Oltre duemila i libri portati, altri mille quelli arrivati da privati, case editrici e associazioni: tutti distribuiti. Sono i numeri della iniziativa "Dritti alla fonte", organizzata nella giornata di sabato 3 maggio in piazza IV Novembre dall'associazione Europa Comunica Cultura e dal Comune di.

San Siro Inter, Marotta rivela: «Oaktree tiene molto al progetto! Stiamo lavorando con il Milan per…» - di RedazioneSan Siro Inter, Marotta rivela: «Oaktree tiene molto al progetto! Stiamo lavorando con il Milan per…» Le parole del presidente nerazzurro Intervenuto in conferenza stampa dopo la riunione del CDA dell’Inter, Beppe Marotta, il presidente, ha parlato cosi del tema nuovo stadio: SULLA SITUAZIONE STADIO – «Riconfermarsi è sempre difficile: l’anno scorso abbiamo vinto, ora siamo primi, ma è davvero molto difficile ripetersi. 🔗internews24.com

Ucraina: Kiev, abbiamo un’alternativa a Starlink, ci stiamo lavorando - Roma, 23 feb. (LaPresse) – “Per quanto riguarda Starlink, ci stiamo lavorando, c’è già un’alternativa. Non lo divulghiamo. A breve, insieme al ministero della Trasformazione digitale, al ministero delle Industrie Strategiche e ad altri colleghi delle forze armate e del ministero della Difesa, annunceremo come disporremo di queste soluzioni. Ma abbiamo già una soluzione, c’è un’alternativa”. Lo ha affermato il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, intervenendo al forum ‘Ucraina. 🔗lapresse.it

Rrahmani a Radio CRC: “Il pubblico ci aiuta, stiamo lavorando bene. I dati sono buoni” - Il difensore azzurro ha analizzato la gara vinta contro la Fiorentina, parole chiare in vista dell’ultima parte di stagione. Quella conquistata contro la Fiorentina è una vittoria che regala al Napoli molto più dei tre punti. Gli uomini di Antonio Conte, che non trovavano la vittoria da oltre un mese, si rimettono in carreggiata con un match straordinario, forse una delle partite migliori giocate durante questa stagione. 🔗spazionapoli.it

