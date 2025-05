Sterzata meteo pioggia e freddo dopo la mini estate | lo stress di un nuovo cambio di stagione in Lombardia

© Ilgiorno.it - Sterzata meteo, pioggia e freddo dopo la mini estate: lo stress di un nuovo cambio di stagione in Lombardia meteorologi, la situazione sta per cambiare. In Lombardia come nel resto del Nord Italia. Le ultimi previsioni confermano questo brusco “cambio di stagione” a partire da domenica che ci proietterà in una settimana dal sapore invernale, con nuvole, pioggia e termometro in picchiata almeno fino a giovedì prossimo. Non certo il massimo per l’organismo che deve sostenere lo stress psicofisico di passare dal caldo a tratti estivo dei giorni scorsi, con punte di 28 gradi in pianura, al brusco cale delle temperature, sotto la media stagionale, e a una fase di instabilità. Andiamo a vedere il bollettino di 3Bmeteo giorno per giorno. Sabato 3 maggio Domenica 4 maggio Lunedì 5 maggio Martedì 6 maggio Mercoledì 7 maggio Sabato 3 maggioL'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. 🔗 Godiamoci il cielo soleggiato e le temperature decisamente gradevoli di queste ore, dovute all’anticiclone subtropicale, perché come ampiamente annunciato dairologi, la situazione sta per cambiare. Income nel resto del Nord Italia. Le ultimi previsioni confermano questo brusco “di” a partire da domenica che ci proietterà in una settimana dal sapore invernale, con nuvole,e termometro in picchiata almeno fino a giovedì prossimo. Non certo il massimo per l’organismo che deve sostenere lopsicofisico di passare dal caldo a tratti estivo dei giorni scorsi, con punte di 28 gradi in pianura, al brusco cale delle temperature, sotto la media stagionale, e a una fase di instabilità. Andiamo a vedere il bollettino di 3Bgiorno per giorno. Sabato 3 maggio Domenica 4 maggio Lunedì 5 maggio Martedì 6 maggio Mercoledì 7 maggio Sabato 3 maggioL'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. 🔗 Ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pioggia, freddo e vento su Roma e Lazio per Pasqua e Pasquetta 2025: le previsioni meteo - Pasqua e Pasquetta 2025 a Roma e nel Lazio saranno all'insegna del maltempo, con pioggia, freddo e vento. Ecco le previsioni del meteo per domenica per il 20 e 21 aprile, Lunedì dell'Angelo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il meteo del 15 aprile 2025: freddo e pioggia al Nord - Ancora pioggia e fresco su buona parte dell’Italia: le previsioni meteo dei prossimi giorni non danno tregua, soprattutto al Nord. Settimana Santa all’insegna della pioggia, e arriverà anche una perturbazione artica a portare il freddo. Il meteo nelle diverse regioni Ecco il tempo previsto sull’Italia per la giornata di oggi, martedì 15 aprile, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. 🔗lapresse.it

Meteo, freddo e umidità senza soste: pioggia a metà settimana - Nei prossimi giorni sulla Sicilia il tempo risulterà ancora variabile per infiltrazioni di aria fredda e umida che continueranno a favorire la formazione di piogge e rovesci. Dalla seconda parte della settimana, in particolare, il tempo diverrà instabile con piogge alternate a pause asciutte... 🔗agrigentonotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sterzata meteo, pioggia e freddo dopo la mini estate: lo stress di un nuovo cambio di stagione in Lombardia; Meteo: CAMBIA TUTTO, vera STERZATA INVERNALE nelle PROSSIME 48 ORE. Freddo, vento e anche NEVE. Ecco DOVE. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sterzata meteo, pioggia e freddo dopo la mini estate: lo stress di un nuovo cambio di stagione in Lombardia - Le previsioni meteo per i prossimi giorni: dal caldo quasi estivo a una nuova fase di instabilità a partire da domenica. Il bollettino giorno per giorno ... 🔗ilgiorno.it

Meteo: Pioggia, Freddo e Neve in arrivo da Domenica 6 Aprile, le Regioni colpite dal ritorno dell'Inverno - Pioggia, freddo e pure neve a bassa quota (per il periodo) in arrivo da Domenica 6 Aprile. Ma andiamo con ordine perchè quello in arrivo sarà un weekend estremo sotto il profilo meteo climatico. 🔗ilmeteo.it

Meteo Italia, il ritorno del freddo sorprende: ecco le zone più colpite dalla pioggia - Le previsioni meteo di Paolo Sottocorona annunciano un ritorno del freddo con piogge deboli su diverse aree italiane. Meteo Aprile, mese tipicamente associato alla primavera, quest’anno sta regalando ... 🔗newsmondo.it