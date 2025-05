Stérin il Musk di Francia che usa l’estrema destra di Marine Le Pen

Stérin non ama le mezze misure. È il Musk d'Oltralpe, ma senza astronavi. Usa i suoi miliardi per costruire non razzi, ma egemonia. Il suo progetto Périclès è un investimento decennale, 150 milioni di euro per portare Marine Le Pen all'Eliseo e per cambiare la Francia, la sua cultura, i suoi valori, il suo spazio pubblico. Non si limita a finanziare il Rassemblement National: costruisce un ecosistema. Forma candidati, compra media, commissiona sondaggi, intraprende battaglie legali contro tutto ciò che minaccia la sua idea di civiltà. Il tutto da Bruxelles, dove risiede per evitare le tasse francesi, mentre finanzia progetti che promettono di «ridare grandezza alla Francia».Il Musk di VersaillesStérin ha una storia da manuale del self-made man: 20 fallimenti imprenditoriali, un'idea vincente – i cofanetti regalo – e una fortuna che oggi sfiora il miliardo e mezzo di euro.

