Stelle al Merito del lavoro Premiati 28 bolognesi Cerimonia con il prefetto

© Ilrestodelcarlino.it - Stelle al Merito del lavoro. Premiati 28 bolognesi. Cerimonia con il prefetto Stelle al Merito del lavoro della regione Emilia-Romagna anche a 28 lavoratrici e lavoratori del Bolognese. La Cerimonia, che si è svolta nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, alla presenza del prefetto di Bologna, Enrico Ricci, della console regionale dei Maestri del lavoro, Alessandra Castelvetri e del dirigente dell'Ispettorato del lavoro Area Metropolitana di Bologna, Antonio Zoina.Il prefetto Ricci ha sottolineato l'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro ricordando i numerosi infortuni che sono avvenuti e avvengono troppo di frequente anche nella Regione Emilia-Romagna. La console Castelvetri ha posto l'accento sull'importanza dell'impegno dei Maestri del lavoro nel mondo della scuola con percorsi finalizzati ad una maggiore consapevolezza dei giovani del proprio valore e delle proprie capacità e di ciò che il mondo del lavoro oggi richiede.

