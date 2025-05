Stefano De Martino un caso in Rai | incassa tre no

Stefano De Martino, volto di punta della Rai e lanciatissimo grazie al successo di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, avrebbe recentemente affrontato alcune difficoltà nella sua ascesa televisiva. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, il conduttore avrebbe ricevuto tre rifiuti da parte di Viale Mazzini. Nel caso fosse confermata, la vicenda appare sorprendente.Il primo "no" riguarderebbe la mancata promozione dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 1. Il secondo, invece, concerne lo stop o il rinvio della messa in onda di uno spettacolo teatrale che era stato annunciato in palinsesto. Candela ha commentato: "C'è stata la mancata promozione dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai1. La settimana successiva stop (o rinvio?) alla messa in onda dello spettacolo teatrale annunciato in palinsesto".

